Граждан России, которые проживают в Латвии без статуса жителя ЕС, собираются депортировать из страны

Посольство России разъяснило условия депортации соотечественников из Латвии. Граждан РФ, проживающих в стране без статуса жителя ЕС, могут выслать через 30 дней после вручения решения. Об этом сообщает РИА Новости.

Посольство России предупредило, что граждан РФ, которые проживают в Латвии без статуса жителя ЕС, могут депортировать из страны. Срок для выезда составит 30 дней с момента получения официального уведомления. В дипмиссии уточнили, что говорить о немедленной депортации преждевременно.

У подпадающих под ограничения россиян остаются юридические возможности продлить свое пребывание. Речь идет об оформлении временного вида на жительство при наличии в Латвии близких родственников. Также предусмотрены досудебное и судебное оспаривание решения властей. Кроме того, можно получить разрешение на отсрочку выезда по уважительным причинам, включая тяжелые жизненные обстоятельства или необходимость решения неотложных бытовых вопросов.

По данным посольства, с 2022 года из Латвии депортировали десять граждан России. До этого латвийские миграционные службы сообщили, что новые ограничения затрагивают 841 россиянина. Все они уже получили уведомления о необходимости покинуть страну.

Ранее сообщалось о том, что МВД поможет россиянам, высланным из Латвии из-за незнания латышского.