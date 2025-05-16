Эксперт по этикету Богачева оценила поведение украинских властей на переговорах

По словам эксперта по деловому протоколу Екатерины Богачевой, украинская делегация грубо нарушила правила делового этикета и практику политического протокола. Об этом сообщает Life.ru.

Она отметила, что деловой этикет и практика международного делового и политического протокола предполагает ответственный подход, все переговоры проводятся в строгом соответствии с протоколами. Так, опоздание считается его нарушением, а украинскую делегацию и вовсе пришлось ждать целые сутки.

По мнению эксперта, налицо вопиющая демонстрация «мы приехали, но мы не придем» со стороны Киева свидетельствует о том, что процесс затягивается любыми путями. При всех тех событиях, которые происходят последние несколько лет, и всех фактах затягивания любых переговорных процессов все сводится к обмену пустыми словами. Это говорит напрямую об отсутствии понимания у украинской стороны того, как необходимо договариваться.

Она уточнила, затягивание процесса, скорее всего, связано с тем, что не принято решение от третьих лиц, поскольку Киев не сам принимает решение, а там есть еще кураторы. Однако поведение украинской делегации с точки зрения протокольной практики - абсолютно неуместная история.

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