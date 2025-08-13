Эксперт по информбезопасности Лукацкий предрек смерть мессенджерам

Действия Роскомнадзора по блокировке звонков в мессенджерах, позиционируемые как борьба с мошенниками, столкнулись с жесткой критикой экспертов. Алексей Лукацкий, специалист по информационной безопасности, в эфире радио Sputnik обрушил критику на обоснованность таких мер.

Лукацкий прямо заявил, что аргументы регулятора не выдерживают никакой критики. Его главный довод: блокировки не решают проблему, а лишь смещают ее. Эксперт предупредил, что текущие ограничения — только первый шаг. В перспективе пользователей ждет полная недоступность не только звонков, но и самих заблокированных мессенджеров. Однако это не остановит злоумышленников.

Ключевое последствие таких запретов, по мнению Лукацкого, — элементарная миграция преступников. Лишившись доступа к одним сервисам, мошенники мгновенно и без особых сложностей переключатся на те мессенджеры, которые официально разрешены на территории России и пока не подвергаются блокировкам. Таким образом, усилия РКН лишь создают неудобства законопослушным гражданам, лишая их удобных каналов связи, в то время как преступники легко адаптируются и уходят в тень разрешенных платформ.

Эксперт приходит к неутешительному выводу: стратегия массовых блокировок неэффективна и контрпродуктивна. Она не только не способна обезопасить граждан от мошеннических звонков в долгосрочной перспективе, но и предрекает коллапс популярных сервисов связи для обычных пользователей, вынуждая преступников просто сменить «рабочий инструмент» на легальные аналоги. Требуется принципиально иной, более адресный подход к проблеме кибермошенничества.

* Корпорация Meta, владеющая Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, признана экстремистской и запрещена в РФ.