Депутат Миронов дал оценку отмене звонков через мессенджеры

Проблема мошеннических звонков через мессенджеры и реакция на них регулятора вызвали критику со стороны депутата Госдумы. Сергей Миронов в эфире радио Sputnik высказал несогласие с практикой Роскомнадзора по массовой блокировке звонков в популярных приложениях как основного метода борьбы с аферистами.

Он назвал блокировки самым легким, но неэффективным путем, лишающим граждан привычного и удобного способа связи. Вместо запретов он предложил принципиально иной подход: масштабную просветительскую кампанию на федеральных телеканалах в прайм-тайм. Суть инициативы – регулярно и доступно информировать население о том, от кого никогда не приходят официальные звонки (например, от банков или госорганов), обучая людей распознавать мошенников. Депутат подчеркнул, что эфирное время на такую профилактику жалеть не стоит, учитывая масштабы ущерба граждан.

Парламентарий предложил конкретную альтернативу, основанную на информировании и просвещении граждан. Он считает, что это позволит защитить людей, не ограничивая при этом их право на удобную связь через мессенджеры, и призвал власти перейти от простых запретов к более адресной и полезной работе с населением.

Ранее сообщалось, что WhatsApp и Telegram смогут вернуть звонки.