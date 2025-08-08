Эксперт по протоколу Кобелюк объяснил, почему Трамп пасует перед Путиным

На фоне активизации диалога между США и Белоруссией (за последнее время Минск посетили пять американских делегаций) Дональд Трамп пытается найти пути завершения конфликта в Украине. Эта активность сопровождается заявлениями о возможной встрече Трампа с Владимиром Путиным уже в конце августа, а также предложением Александра Лукашенко сделать Минск площадкой трехсторонних переговоров с участием Зеленского. По оценке эксперта Алексея Кобелюка, Трамп действует не как лидер, диктующий условия, а скорее как «услужливый переговорщик», зажатый между противоречивыми интересами сторон. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что, с одной стороны, он обещал избирателям «закончить войну», что требует демонстрации успеха, а с другой — сталкивается с рисками: если Зеленский согласится на уступки по Крыму и четырем областям, его власть может рухнуть, а это грозит хаосом в Киеве.

По мнению эксперта, главная опасность такой модели — иллюзорность достигнутых договоренностей. Даже если будет объявлено о создании демилитаризованной зоны (как в несостоявшихся Минских соглашениях), это не гарантирует долгосрочного мира.

Он добавил, что финальный расклад выглядит парадоксально: Трамп получает символическую победу (объявление о заморозке конфликта), но реальный контроль над процессом ускользает.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа состоится в конце следующей недели.