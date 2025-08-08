Встреча Путина и Трампа состоится в конце следующей недели

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече, которая может состояться уже в конце следующей недели. Об этом сообщают SkyNews и NBC.

По данным западных СМИ, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в конце следующей недели. Эта встреча станет первым полноценным саммитом лидеров двух стран за последнее время.

Среди возможных локаций называют ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и Рим. Однако итальянская столица, по информации источников, уже выбыла из списка — Москва считает римские власти слишком близкими к Киеву.

Переговоры пройдут на фоне сообщений о возможном «соглашении о территориях», которое Вашингтон пытается согласовать с европейскими союзниками. Российская сторона, по данным источников, настаивает на признании статуса Крыма и восточных районов Донбасса.

Остается открытым вопрос об участии в переговорах лидера Украины Владимира Зеленского. Пока неизвестно, будет ли он приглашен на трехстороннюю встречу или обсуждение пройдет в двустороннем формате.

Ранее Лукашенко высказался о возможной реакции Путина на ультиматум Трампа.