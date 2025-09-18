Глобальные политические трансформации затрагивают все континенты, но именно Европа оказалась в эпицентре грядущих изменений. На фоне этих тектонических сдвигов европейские страны и Великобритания стоят на пороге серьезных системных кризисов, способных кардинально изменить расклад сил на международной арене. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Особенно показательной становится ситуация во Франции, где финансовые ограничения начинают преобладать над политическими амбициями. Несмотря на риторику Макрона о возможности отправки войск в Украину, Париж постепенно дистанцируется от поддержки Киева — во многом из-за банальной нехватки ресурсов. Потеря влияния в бывших африканских колониях, лишившая Францию доступа к дешевым энергоресурсам, заставляет пересматривать внешнеполитические приоритеты.

Параллельно набирает силу консервативный поворот в Великобритании, где правые силы активно выступают против продолжения поддержки Украины. Массовые протесты против миграционной политики и исламизации, прокатившиеся по британским городам, свидетельствуют о глубоком социальном расколе, который неминуемо отразится на внешней политике.

Эти процессы происходят на фоне укрепления правого политического спектра по всей Европе. Популистские лозунги и требования пересмотра миграционной политики находят отклик у избирателей, разочарованных политикой традиционных элит. Эксперты прогнозируют, что уже на ближайших выборах в ключевых странах ЕС может произойти кардинальная смена власти.

Исторические параллели с периодом между мировыми войнами вызывают особую тревогу. Как и тогда, экономические трудности подталкивают европейские страны к поиску радикальных решений. Отсутствие собственных достаточных военных ресурсов и финансовые ограничения делают идею создания армии ЕС призрачной перспективой, несмотря на регулярные обсуждения этой темы.

В итоге Европа оказывается перед сложным выбором: либо искать пути диалога с Россией, либо продолжать конфронтацию, рискуя спровоцировать новый виток эскалаций. При этом вашингтонский фактор остается ключевым — без вывода американских войск и ядерного оружия с территории ЕС любые фундаментальные изменения в европейской архитектуре безопасности останутся невозможными.

Сложившаяся ситуация напоминает классическую греческую трагедию, где политические элиты Европы, осознавая риски, продолжают движение по пути конфронтации, руководствуясь скорее эмоциями и амбициями, чем трезвым расчетом и национальными интересами.

Ранее сообщалось, что во Франции прошли массовые акции протеста с пением «Катюши».