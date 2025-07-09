Кремль предупредил о фейках после аудио с угрозой Трампа бомбить Москву

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал мнение, что с его стороны некорректно комментировать информацию о намерении президента США Дональда Трампа бомбить Москву, сообщил РБК.

Аудиозапись Трампа с угрозой «разбомбить» Москву попала в Сеть. Согласно данным CNN, угроза поступила в адрес России в случае решения о начале боевых действий на Украине. Американский лидер якобы предупреждал об этом лично Владимира Путина. Корреспондент РБК попросил Пескова прокомментировать информацию.

Пресс-секретарь отметил, что работает в России. Он не может оценивать правдивость заявления, сделанного в США. Кроме того, запись, предположительно, сделана в момент, когда Трамп еще не занимал должность президента. Пока американский лидер не одержал победу на выборах, он не общался с Путиным. Дмитрий Песков рекомендовал обратиться с вопросами в Белый дом.

«Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации», — добавил Песков.

Дмитрий Песков также прокомментировал изменение стиля заявлений президента США о ситуации на Украине. В последнее время они стали более жесткими. Спикер рассказал, что Кремль намерен продолжать налаживание отношений с США и обсуждение способов завершения вооруженного конфликта.

«Скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика», — указал Песков.

Ранее Трамп анонсировал «сюрприз» для Путина.