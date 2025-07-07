Премьер-министр Словении Роберт Голоб предложил неожиданное решение вопроса о военных расходах: провести референдум о повышении оборонного бюджета до 5% ВВП. Если граждане проголосуют против, страна может начать процедуру выхода из НАТО. По словам зампреда Ассоциации российских дипломатов Андрея Бакланова, идея референдума — удобный повод для стран, недовольных диктатом Брюсселя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что возврат к нейтральному статусу может дать Словении дипломатические преимущества, что в итоге может стать началом нового тренда в Европе.

По мнению эксперта, отказ Словении платить НАТО — это риск потерять одного из членов Альянса, а для Евросоюза — это возможный раскол по по вопросу военных расходов, а для Словении — шанс стать нейтральной площадкой для переговоров.

Он резюмировал, что инициатива Голоба — не просто протест против увеличения военного бюджета, а сигнал о возможных изменениях в европейской политике. Если Словения решится на референдум, это может вдохновить и другие страны на пересмотр своих обязательств перед НАТО. Таким образом, случай Словении показывает: даже в рамках ЕС и НАТО растет недовольство единой политикой. Возможно, Европа стоит на пороге новых геополитических перемен.

Ранее сообщалось, что ключевые игроки блокируют вступление Киева в альянс — их обещания ничего не стоят.