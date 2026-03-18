Владимир Зеленский, судя по всему, сам нарисовал мишень у себя на спине, и теперь эта мишень может оказаться в перекрестье прицела одной из самых закрытых и опасных спецслужб мира. Военный эксперт Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru обратил внимание на то, что недавние заявления Киева об отправке войск на Ближний Восток могли стоить украинскому лидеру слишком дорого. Речь идет о бригаде спецназначения «Аль-Кудс» — элитном подразделении иранского Корпуса стражей исламской революции, которое, как отмечает эксперт, работает на пяти континентах и специализируется на ликвидациях высокопоставленных политических фигур.

По его словам, «Аль-Кудс» — это не просто отряд, а инструмент для решения задач там, куда не дотягиваются обычные военные. Группировка действует скрытно, эффективно и, что самое важное, безнаказанно. Артамонов напоминает о недавнем инциденте с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, который после таинственных событий исчез с телеэкранов. Хотя прямых доказательств нет, эксперт не исключает, что за этим стояли именно бойцы «Аль-Кудс». И если уж они добрались до лидера Израиля, охраняемого лучшими службами мира, то для Зеленского угроза становится более чем реальной.

Эксперт добавил, что ситуация обостряется тем, что Киев сам полез в осиное гнездо. Заявления об отправке украинских военных на Ближний Восток прозвучали как вызов, который в Тегеране могли воспринять как объявление охоты. Артамонов подчеркивает: когда политик ввязывается в игры на чужом поле, он должен быть готов к тому, что правила диктует противник. А «Аль-Кудс» умеет бить точно и без предупреждения, превращая любую браваду в реальную угрозу жизни.

