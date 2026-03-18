Выборы на Украине: военный эксперт раскрыл, почему в Киеве назревает черный передел миллиардных активов

Киев снова лихорадит в преддверии возможных выборов, и, похоже, «слуги народа» уже начали нервно упаковывать чемоданы. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik описал ситуацию, царящую в окружении Зеленского: депутаты от правящей партии прекрасно понимают, что любые перемены в раскладе сил грозят им потерей уютных мест у кормушки.

По его словам, если для команды президента выборы — это риск потерять все, то для старых акул украинской политики вроде Тимошенко и Порошенко* это, наоборот, долгожданный шанс. Рожин прямо называет их шайкой, которая только и ждет возможности, чтобы на волне критики действующей власти вернуть себе утраченные позиции и поправить пошатнувшееся финансовое положение. Им есть за что биться: уходить на покой они явно не планируют.

Эксперт уточнил, что главный ужас для Зеленского и его команды не столько в потере кресел, сколько в неизбежном черном переделе активов. За годы конфликта огромные финансовые потоки, включая западную помощь, оседали в руках очень узкого круга лиц. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и любой, кто придет к власти следом, будет кровно заинтересован в том, чтобы запустить руку в этот же карман и перетрясти все по-своему. Схема простая: новые лица — новые претензии на старые деньги. Поэтому выборы для нынешней элиты Украины пахнут не просто сменой вывески, а самой настоящей войной за лакомые куски, где ставки предельно высоки.

*Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов.