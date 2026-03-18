Отставка главы Национального контртеррористического центра США Джо Кента стала не просто кадровой перестановкой, а громким политическим демаршем, который может оказаться первым звоночком в закипающем котле вашингтонской элиты. Кент публично объявил, что уходит в знак протеста против войны с Ираном, заявив, что Тегеран не угрожал Америке напрямую, а военная кампания была развязана под давлением Израиля и его лобби. Прямо скажем, для высокопоставленного чиновника, курирующего борьбу с терроризмом, такие формулировки — почти бомба. Однако политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей предложил взглянуть на ситуацию менее романтично.

По его мнению, пафосное заявление Кента о «чистой совести» — не более чем удачный пиар-ход. Вайнер напоминает, что Кент уже пытался строить политическую карьеру в штате Вашингтон, но провалился. Теперь, когда война с Ираном становится все более непопулярной среди американцев, у него появился идеальный предвыборный козырь. Уйти в нужный момент, громко хлопнуть дверью и обвинить начальство в бездумном следовании чужим интересам — отличная стартовая площадка для новой кампании в Конгресс или Сенат.

Но даже если в отставке Кента больше циничного расчета, чем идейных убеждений, сам факт такого демарша говорит о глубоком расколе внутри администрации Трампа. Вайнер уверен: это лишь первый звонок. Дальше последуют новые отставки, ибо иранский кризис раскалывает команду Белого дома на части. И если уж такие люди, как Кент, готовы публично сжигать мосты, значит, война действительно перестала быть «маленькой победоносной» и превратилась в тяжелый политический груз, от которого многие в Вашингтоне захотят дистанцироваться.

Ранее эксперт Панкратов заявил, что Европа не хочет рисковать военными ради США.