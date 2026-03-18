Евросоюз публично продемонстрировал свою неготовность ввязываться в большую ближневосточную драку, даже если этого требует главный заокеанский союзник. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас фактически признала провал миссии: главы МИД европейских стран отказались отправлять военные корабли в Ормузский пролив, где сейчас вовсю полыхает американо-израильская операция против Ирана. И причина этого, как объясняет экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов, проста и банальна: европейские элиты элементарно струсили. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что не абстрактно, а вполне конкретно — за свои рейтинги, за насиженные кресла и за тот хрупкий внутренний комфорт, который они так тщательно оберегают от внешних потрясений.

По мнению эксперта, особенно пикантно признание выглядит в устах Каи Каллас, которая еще вчера слыла одним из главных ястребов восточного фланга НАТО и учила всех сдерживать Россию. Но как только запахло жареным не на чужой, а на своей, пусть и отдаленной, шкуре, вся воинственная риторика рассыпалась в прах. Там, где нельзя воевать чужими руками, от напора не осталось и следа — только бюрократические отговорки про «мандаты» и «политические решения».

По его словам, итог этой истории печален для образа Европы как глобального игрока. Каллас, сама того не желая, вывесила табличку «Мы боимся». Ее позиция четко дала понять: Европа готова бесконечно подталкивать других к конфронтации, раздавать санкции и нравоучения, но в момент, когда требуется реальная цена в виде риска для жизней своих военных, она предпочитает ретироваться, прикрываясь маской ответственной дипломатии. Жесткость, как выяснилось, у нее только экспортная.

Ранее глава ЕК признала, что война в Иране рушит экономику Европы.