Эксперт пояснил вероятные скрытые мотивы поступка Старовойта
Военэксперт Федоров: Старовойту могли сделать безотказное предложение
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Смерть экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, чье тело обнаружили 7 июля в Подмосковье, вызвала волну неоднозначных оценок. Следственный комитет РФ официально считает основной версией самоубийство, однако военный эксперт Кирилл Федоров в эфире радио Sputnik высказал альтернативную трактовку событий.
По его словам, Старовойту, вероятно, сделали предложение, от которого он не смог отказаться, то есть экс-министра могли принудить к суициду или «помочь» ему уйти из жизни. Эта версия возникла на фоне уголовного дела о хищениях 19,4 млрд рублей при строительстве оборонительных сооружений в Курской области, где Старовойт был губернатором до 2024 года.
Эксперт добавил, что это усиливает подозрения о скрытых механизмах ответственности чиновников высшего уровня.
Ранее сообщалось, что в деле экс-министра Старовойта обнаружили странное несоответствие.