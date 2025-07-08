Эксперт пояснил вероятные скрытые мотивы поступка Старовойта

По его словам, Старовойту, вероятно, сделали предложение, от которого он не смог отказаться, то есть экс-министра могли принудить к суициду или «помочь» ему уйти из жизни. Эта версия возникла на фоне уголовного дела о хищениях 19,4 млрд рублей при строительстве оборонительных сооружений в Курской области, где Старовойт был губернатором до 2024 года.

Эксперт добавил, что это усиливает подозрения о скрытых механизмах ответственности чиновников высшего уровня.

Ранее сообщалось, что в деле экс-министра Старовойта обнаружили странное несоответствие.