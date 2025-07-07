В деле экс-министра Старовойта обнаружили странное несоответствие

В расследовании обстоятельств смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта появился новый неожиданный поворот. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на экспертов «Русского оружейника», в истории обнаружили два разных оружия.

По выводам экспертов оружейного сообщества, в деле Старовойта якобы фигурируют два разных пистолета, хотя сообщалось только об одном — наградном. Указали, что на опубликованной фотографии Старовойту в 2020 году вручали компактный пистолет Glock 26 калибра 9×19 мм. В комплекте шли запасной магазин, разрешение и патроны. Однако на месте трагедии якобы нашли совсем другое оружие — пистолет Макарова (ПМ).

Специалисты отмечают, что Glock 26 и ПМ — принципиально разные системы. Австрийский Glock более современный, использует другой патрон, и сам факт его наличия у чиновника такого уровня требует дополнительных проверок.

Впрочем, информация о расхождении в деле Старовойта с оружием не официальная. Трагедия с бывшим чиновником находится на расследовании.

Ранее Mash опубликовал, чем занимался экс-министр Роман Старовойт за день до смерти.