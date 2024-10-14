Эксперт Поставнин оценил введение оргнабора трудовых мигрантов

По его словам, предлагаемая властями система представляет собой экспорт трудовых мигрантов, когда сначала готовят сотрудников, обучают их языку, делают медобследование, а потом связываются с работодателем и подтверждают договор. Однако подобный опыт уже был, но он ни к чему не привел.

Эксперт добавил, что все проблемы сегодня упираются в безвизовый режим, который мы отменить не можем. Таким образом, можно лишь брать решение проблем на себя. Это вопрос внутренней политики РФ, называемый адаптацией, то есть необходимо создавать мотивацию у мигрантов, чтобы они интегрировались.

Ранее эксперт Сергей Нуждин дал оценку последствиям нарушения миграционного законодательства РФ.