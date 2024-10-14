Эксперт Поставнин оценил введение оргнабора трудовых мигрантов
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В нашей стране предлагается ввести оргнабор трудовых мигрантов. Глава Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин пояснил, насколько эффективна эта мера. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, предлагаемая властями система представляет собой экспорт трудовых мигрантов, когда сначала готовят сотрудников, обучают их языку, делают медобследование, а потом связываются с работодателем и подтверждают договор. Однако подобный опыт уже был, но он ни к чему не привел.
Эксперт добавил, что все проблемы сегодня упираются в безвизовый режим, который мы отменить не можем. Таким образом, можно лишь брать решение проблем на себя. Это вопрос внутренней политики РФ, называемый адаптацией, то есть необходимо создавать мотивацию у мигрантов, чтобы они интегрировались.
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