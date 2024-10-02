Эксперт Нуждин дал оценку последствиям при нарушении миграционного законодательства РФ

По словам главы Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по миграции и координации деятельности мест пребывания Сергея Нуждина, в случае нарушения миграционного законодательства работодатели и работники привлекаются к административной ответственности. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что работающие вне закона делают это, поскольку не обладают знанием о возможной ответственности. Работать с заключением трудовых договоров, с оплатой нужных налоговых платежей, с прохождением всех необходимых процедур легализации выгодно для работника для получения более высокой оплаты труда.

По мнению эксперта, помимо этого, наблюдается тенденция на привлечение высококвалифицированной иностранной рабочей силы, у которых уровень зарплат достаточно высок.

Он добавил, что работающие вне закона делают это только потому, что не обладают знанием о возможной ответственности, однако в случае проверок правоохранительных органов возникает недопонимание, нередко приводящее к огромным штрафам.

Ранее также блогер Стас Васильев заявил, что ответственность за мигрантов должны нести те, кто их прикрывает.