Администрация Дональда Трампа демонстрирует тревожный переход к активным военным приготовлениям, ознаменованный возобновлением ядерных испытаний и проверкой новых баллистических ракет. Для президента, некогда номинированного на Нобелевскую премию мира, такая милитаристская риторика становится ключевым элементом внешней политики. Политический обозреватель Грег Вайнер видит в этом сознательную стратегию, направленную на развязывание новой гонки вооружений по образцу рейгановской программы СОИ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, расчет строится на попытке оказать системное давление на экономику России, которая уже несет значительные расходы в рамках специальной военной операции. Параллельно США ужесточают санкционную политику, пытаясь ограничить экспортные возможности Москвы через третьи страны, что демонстрирует комплексный характер экономического противодействия.

Политолог отметил, что последствия такой стратегии могут быть катастрофическими – искусственное нагнетание напряженности способно спровоцировать непредсказуемую спираль противостояния. При этом исторический прецедент «Звездных войн» показывает, что истинной целью может быть не столько военное превосходство, сколько экономическое истощение оппонента через вынужденное наращивание оборонных затрат.

В сложившихся условиях мировому сообществу крайне важно распознать риски и предпринять все возможные дипломатические усилия для предотвращения нового витка конфронтации. Сдерживание гонки вооружений становится не только вопросом региональной стабильности, но и выживания в ядерный век.

