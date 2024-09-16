Эксперт Придыбайло прокомментировал мотивы подозреваемого в покушении на Трампа

По словам журналиста Константина Придыбайло, Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, оказался интересным фруктом, однако немного с гнильцой. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он уточнил, что два года назад он был замечен на акции в Киеве, сочувствуя азовцам*.

Напомним, что вчера возле гольф-клуба Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба. Инцидент рассматривается как новая попытка покушения на жизнь кандидата в президенты. В его штабе сообщили, что Трамп находится в безопасности.

Ранее сообщалось, что Илон Маск удалил пост о покушении на Трампа после волны критики в соцсетях и СМИ.

*«Азов» – запрещенная в России террористическая организация.