Илон Маск удалил пост о покушении на Трампа после волны критики в соцсетях и СМИ

Илон Маск, владелец социальной сети X (ранее известной как Twitter), оказался в центре очередного скандала после публикации провокационного поста.

В удаленном сообщении предприниматель упомянул об отсутствии попыток покушения на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Маск обратил внимание на данный факт, так как на Трампа за короткий период времени было совершено целых два покушения на жизнь.

Реакция пользователей X была незамедлительной и резко негативной. Многие назвали высказывание Маска «опасным», «безответственным» и «ужасным», как сообщает издание Business Insider. Под давлением общественного мнения Маск принял решение удалить спорный пост.

После удаления публикации миллиардер попытался объясниться, написав в своем аккаунте: «Урок усвоен». Он добавил, что шутки могут быть неправильно поняты, если аудитория не знакома с контекстом.

Критики Маска указывают на потенциальные риски подобных заявлений, способных спровоцировать неадекватную реакцию у определенной части аудитории.

Ранее стало известно о том, что Канада и Мексика планируют выдавить США с азиатского рынка СПГ.