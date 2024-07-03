Предстоящий зимний сезон будет самым тяжелым для украинской стороны с начала российской СВО на фоне того, что Киеву не успеть восстановить утраченные от ударов РФ энергомощности. Соответствующее заявление сделал аналитик Института Кеннана и Украинского института будущего Андриан Прокип, его слова передает Seznam zprávy .

Эксперт указал на то, что если бы даже российская сторона прекратила удары прямо сейчас, Киеву все равно бы не хватило время на восстановление. Он подчеркнул, что следующий зимний сезон окажется намного тяжелее двух прошлых щим. Прокип также предположил, что в этот раз отключения энергии для украинцев могут длиться вплоть до 18 часов.

Даже восстановление части мощностей может оказаться тщетной попыткой — РФ может уничтожить их снова, указывает аналитик.

Ранее издание The Guardian заявило о том, что европейские страны считают переговоры самым вероятным исходом украинского конфликта.