Граждане стран Европы считают самым вероятным исходом текущего конфликта на Украине договоренность с российской стороной, а не победу украинской. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на опрос «Европейского совета по международным отношениям».

Уточняется, что данный опрос был проведен в мае текущего года, 15 европейских странах. Согласно его результатам, почти 20 тысяч жителей данных стран считают самым вероятным исходом достижение договоренностей с РФ, а не военную победу Украины.

Подчеркивается также, что опрашивались граждане, в том числе и на Украине.

Отмечается, что из опрошенных граждан, только среди эстонцев преобладало мнение о победе украинской стороны в текущем конфликте. В то же время, большая часть жителей Италии, Греции и Болгарии назвали плохой идею об увеличении поставок оружия украинским солдатам.

Ранее депутат Шеремет заявил, что отказ Украины от предложения Орбана по перемирию был ожидаем.