Американист Владимир Можегов подверг критике предложение о том, чтобы Камалу Харрис назначили президентом США вместо Джо Байдена. Свое мнение он озвучил в беседе с Инфо24.

Это решение было бы крайне неразумным, так как Харрис продемонстрировала свою неэффективность на выборах. Можегов отметил, что Байден способен успешно передать власть и предпринять важные шаги в отношении Украины.

Он считает, что замена Байдена на Харрис не имеет смысла и не принесет никаких преимуществ Демократической партии. Более того, эксперт уверен, что такая рокировка лишь усугубит текущую ситуацию и не поможет в достижении политических целей.

Ранее сенатор Пушков раскритиковал совместное фото Трампа и Байдена.