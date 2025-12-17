Заявления Дональда Трампа о введении полной блокады венесуэльских нефтяных танкеров и обвинения в «краже» нефти и земель — это не просто очередной дипломатический демарш. Это инструмент жесткого давления, конечной целью которого является смена власти в Каракасе, считает эксперт по Латинской Америке Илья Паймушкин. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, фактическая блокада танкеров — это конкретная и болезненная мера, призванная окончательно подорвать и без того слабую экономику Венесуэлы, лишив ее ключевого источника доходов. Такие действия напрямую ведут к внутренней дестабилизации, создавая предпосылки для социального взрыва и политического кризиса. Исторические же претензии Трампа, по мнению эксперта, представляют собой намеренное искажение фактов, рассчитанное на внутреннюю американскую аудиторию.

Эксперт добавил, что, если обратиться к истории, картина предстает иной. В начале XX века Венесуэла, не имея технологий, выдавала концессии иностранным, в том числе американским, частным компаниям на добычу нефти. Это были коммерческие соглашения, а не акт передачи собственности государству США. Со временем Каракас, стремясь вернуть контроль над своими ресурсами, принял законы, повышающие его долю прибыли, а в 1976 году и вовсе национализировал нефтяную промышленность. США как государство никогда не владели этими месторождениями — ими пользовались частные корпорации.

По его мнению, риторика Трампа — это смесь популизма и силового ультиматума, где исторический контекст намеренно игнорируется. Политик отождествляет интересы американских корпораций прошлого с интересами всей страны сегодня. Итогом этого подхода является оправдание экономической войны, которая, по замыслу Вашингтона, должна привести к краху неугодного режима, напоминая, что в большой геополитике право на собственные ресурсы слабого государства часто становится разменной монетой.

