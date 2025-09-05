Эксперт раскрыл два сценария визита Зеленского в Москву: либо трибунал, либо переговоры о мире

Политолог Владимир Скачко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может посетить Москву лишь в одном из двух качеств — либо как военный преступник, либо как легитимный президент, прибывший для заключения мира. Об этом сообщает «Aif.ru».

Политолог Владимир Скачко раскрыл два возможных сценария, при которых Владимир Зеленский сможет прибыть в российскую столицу. По мнению эксперта, украинский лидер либо предстанет перед правосудием по обвинению в преступлениях против человечности, либо приедет для переговоров в качестве полномочного президента.

Второй вариант, как подчеркнул специалист, возможен лишь после отмены военного положения на Украине и проведения честных демократических выборов. При этом Скачко считает такой исход событий крайне маловероятным, в отличие от первого.

Поводом для подобных заявлений стало недавнее предложение российского президента Владимира Путина провести встречу в Москве, гарантируя полную безопасность украинской делегации.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский рассказал о сигнале из России, который он ждал много лет.