Зеленский сообщил о сигнале из России, который он ждал много лет
Зеленский: Россия наконец допускает возможность членства Украины в ЕС
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев уловил исходящий из России сигнал, касающийся потенциального вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Ужгороде с президентом Европейского совета Антонио Коштой, передает «Интерфакс-Украина».
«Наконец мы слышим сигнал из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе <… Еще с 2013 года Россия шла к этой простой мысли», — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что данный сигнал следует донести и до «больших друзей России в Европе», вероятно, имея в виду Венгрию и Словакию. На сегодня у президента Украины запланирована встреча с премьер-министром последней страны.
