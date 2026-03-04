Эксперт раскрыл пугающую цель ударов США и Израиля по Ирану

Заявления востоковеда Турала Керимова, прозвучавшие в эфире радио Sputnik, рисуют пугающе масштабную картину того, что на самом деле может стоять за ударами США и Израиля по Ирану. По его мнению, текущие атаки — это не просто точечная акция, а продуманная стратегия тотального уничтожения.

Речь идет не просто о смене политического режима, а о ликвидации самой способности страны функционировать как государство. Керимов считает, что целью является полное разрушение вооруженных сил Ирана, чтобы стереть возможность сопротивления. Параллельно под удар попадают органы государственной власти — не просто конкретные лица, а вся система управления. Логика здесь простая: обескровленная армия и обезглавленное руководство приведут к полному хаосу и неуправляемости территории.

По его словам, ключевым этапом этой дестабилизации станет, по прогнозу эксперта, уничтожение энергосистемы страны. Без света и тепла современное государство существовать не может, и Иран в считанные дни рискует оказаться буквально отброшенным в «каменный век». На фоне этого коллапса, как ожидается, и должно произойти главное — население, доведенное до отчаяния бомбежками, холодом и тьмой, должно выйти на улицы и восстать. Итогом всего этого, если сценарий реализуется, станет не просто смена власти, а распад Ирана как единого и дееспособного государства.

