Эксперт рассказал, насколько Украина готова к отопительному сезону

По мнению Станислава Митраховича, эксперта ФНЭБ и Финансового университета, масштабный коммунальный кризис на Украине этой зимой можно предотвратить, если российская армия не станет наращивать интенсивность ударов по ее энергетической инфраструктуре. Свои соображения аналитик изложил в беседе с «Лентой.ру».

Митрахович отметил, что возможность избежать серьезного дефицита энергоресурсов напрямую зависит от решения российского военно-политического руководства относительно дальнейшей стратегии. Он подчеркнул, что в случае интенсификации атак на энергетическую систему Украины говорить о стабильном отопительном сезоне не придется.

Эксперт добавил, что если интенсивность ударов по энергетической инфраструктуре останется на прежнем уровне или будет достигнуто какое-либо соглашение, то серьезного коммунального кризиса, вероятнее всего, удастся избежать.

Митрахович также отметил, что все в руках Владимира Зеленского. По его словам, если украинский президент продолжит повышать ставки, атакуя российские объекты, то ответные меры не заставят себя ждать.

