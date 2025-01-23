ВСУ разочаровались в танках Abrams, отметив их уязвимость перед атаками российских беспилотников и низкую эффективность в современных боевых условиях. Об этом в беседе с Инфо24 заявил военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Украинские военные начали высказывать недовольство в отношении американских танков Abrams, утверждая, что они оказались беззащитными перед атаками российских беспилотников. Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ отметил, что эффективность этих танков в условиях современного боя значительно ниже ожидаемой.

Одна из главных проблем заключается в том, что Abrams разрабатывался без активной динамической защиты, что делает его уязвимым для современных противотанковых средств. Даже попытки усилить защиту танка с помощью советской системы Контакт-1 не привели к улучшению ситуации на поле боя.

Не только Abrams, но и другие западные танки, поступившие на вооружение украинской армии, продемонстрировали низкую эффективность в условиях высокоинтенсивных боевых действий.

Иностранная бронетехника оказалась не готова к вызовам, с которыми сталкиваются украинские военные в настоящем конфликте. В результате ни один из западных танков не оправдал возложенных на него надежд, столкнувшись с множеством современных противотанковых средств, используемых российской армией.

Ранее российский боец рассказал, как солдат ВСУ довели до паники в Курской области.