Эксперт рассказал о желании США выйти из конфликта на Украине

Соединенные Штаты стремятся выйти из украинского конфликта с минимальными потерями. Так считает Алексей Анпилогов, военный эксперт и руководитель фонда «Основание». Его точку зрения привело РИА Новости.

Анпилогов напомнил, что в прошлом Америка уже принуждала своих союзников к заключению мира, который выгоден ей самой. Так было во время конфликта в Корее, а затем и во Вьетнаме. Сейчас США точно так же пытаются прекратить военные действия на Украине, пока потери у них самих минимальны.

«В прошлых конфликтах это делалось такими же методами, когда сателлиты США принуждались к действиям, выгодным для Соединенных Штатов», — указал он.

По мнению эксперта, Трамп не хочет видеть картинки, подобной той, что была в Афганистане. Тогда все последствия выпали на долю Байдена, и новый глава Белого дома не желает повторения ситуации.

Ранее глава ЦРУ Рэтклифф заявил, что вместе с приостановкой военной помощи Украине была прекращена и передача разведывательной информации со стороны США. Это также сделано в рамках принуждения Киева к мирным переговорам.