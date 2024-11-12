Эксперт рассказал, зачем Польше нужны бетонные ежи на границе с Россией

Строительство Польшей оборонительных сооружений на границе РФ вызывает опасения о «коварных планах» Варшавы. Об этом в беседе с Инфо24 заявил политолог, военный эксперт, автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов.

Недавно глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о строительстве бетонных ежей на восточной границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит».

Эксперт Живов считает, что Польша и НАТО могут замышлять « коварные планы», направленные против России. Однако военная доктрина России, по его словам, имеет оборонительный характер, а потому Москва не настроена на конфронтацию с Польшей или другими европейскими государствами.

Также военный эксперт уверен, что РФ обладает достаточным ракетным арсеналом для решения возникающих военных задач в случае необходимости.

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