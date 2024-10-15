Спасавший жителей Курской области волонтер врезался в «зубы дракона»

Волонтер Иван Наумов попал в аварию, спасая жителей Курской области. Об этом сообщил «РБК», ссылаясь на источники.

Мужчина, активно помогавший жителям Курской области, попал в аварию – его автомобиль наехал на противотанковые укрепления «зубы дракона». Сам волонтер не пострадал. Однако машина, на которой он перевозил людей, не подлежит восстановлению.

До сих пор неизвестно, кто установил эти укрепления на дороге. Инцидент произошел в субботу, 12 октября, когда мужчина ехал из зоны СВО. Иван Наумов, прежде работавший в пожарной части, после вторжения ВСУ начал оказывать помощь местным жителям, вывозя их из приграничных районов.

Ранее на КПП в Крыму унизили волонтеров с гумпомощью для бойцов СВО.