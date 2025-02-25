Эксперт указал на разное понимание мира у России и Запада

По словам эксперта центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, несмотря на то, что все говорят о мире, у каждого свое понимание мира. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что в понимании российских властей завершение войны напрямую связано с выполнением целей спецоперации. Если мир заключается без реализации большинства поставленных целей, то возникает вопрос: а победа ли это?

По мнению эксперта, на Западе тоже выступают за мир, однако их понимание мира означает вывод российской армии, выплата Москвой репараций и иные условия.

Ранее философ Дугин пояснил важность игнорирования уловок Запада в плане урегулирования конфликта на Украине.