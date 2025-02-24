По словам философа Александра Дугина, не следует вестись на уловки западных стран в плане урегулирования конфликта в Незалежной, а нужно стоять на своем и идти к победе. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что сегодня у Москвы отсутствует аргумент, что нас вновь обманули, поскольку это было весьма много раз. Если тебя обманывают 50 раз одним и тем же трюком — это заставляет задуматься об адекватности тебя самого, а не тех, кто обманывает.

По мнению эксперта, лимиты на обман исчерпаны. Россия должна получить твердые гарантии того, что нас устроят те условия, которые разумный американский Запад может предложить, однако необходимо быть готовым идти к цели своими путями.

Ранее он раскрыл истинную деятельность USAID.