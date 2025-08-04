Эксперт Рушанский спрогнозировал действия Трампа в отношении России

Полковник в отставке Евгений Рушанский высказал прогноз относительно ближайших действий экс-президента США Дональда Трампа в отношении России. На радио Sputnik Рушанский предположил, что в ближайшие дни Трамп сделает публичное заявление.

По мнению эксперта, суть обращения будет сводиться к тому, что США ожидают от России конкретных действий.

Рушанский подчеркнул, что этот ожидаемый «ответный шаг» России рассматривается как критически важный фактор для предотвращения негативного развития событий. Эксперт намекнул на угрозу эскалации, если ответ не последует.

Ключевым моментом, по словам бывшего полковника, станет именно реакция Москвы на ультимативное ожидание Вашингтона: посмотрим, что ответит Россия. Таким образом, ближайшие дни обозначены как решающие для оценки дальнейшей динамики отношений.

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