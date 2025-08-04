На Украине назвали приезд Уиткоффа в Россию последним шансом Москвы заключить мир

Визит в Россию Стивена Уиткоффа, специального посланника президента США Дональда Трампа, становится для российского президента Владимира Путина последним шансом заключить мир с Украиной. Такое заявление сделал в своем телеграм-канале Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Коваленко считает, что если во время приезда Уиткоффа в Россию Путин не согласится принять экстренные меры по завершению украинского конфликта, то Соединенные Штаты примут незамедлительные меры.

«Трамп дает им последний шанс прекратить войну визитом Уиткоффа. Если визит не будет успешным, будут санкции», — указал представитель СНБО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность встречи Владимира Путина со специальным посланником США Стивеном Уиткоффом на этой неделе. Представитель Кремля также прокомментировал недавние заявления Трампа об атомных подводных лодках, которые тот якобы поручил направить в сторону России. Песков отметил, что такие подводные суда продолжают нести боевое дежурство вне зависимости от риторики политиков.