Эксперт Ржондовская назвала сроки подписания мирного договора по украинскому конфликту

Эксперт Лариса Ржондовская рассказала, почему мирный договор между Россией и Украиной не будет подписан в ближайшее время. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, это можно увидеть, проведя параллель с бизнесом. Так, фермер, который выращивает помидоры и желает заключить договор с сетевым магазином на поставку своей продукции, будет ждать его подписания не менее двух месяцев в силу разных проверок.

Эксперт подчеркнула, что украинский конфликт является огромной и сложной проблемой, для решения которой необходимы колоссальные силы как со стороны сторон конфликта, так и со стороны бизнесов, населения государств. В связи с этим не стоит лукавить и думать, что мирное соглашение будет подписано в ближайшее время.

Ранее стало известно содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта.