Стало известно содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта

Издание The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Киева рассказало о том, что включает в себя украинский меморандум по урегулированию конфликта.

По данным журналистов, в этом меморандуме имеет место быть полное прекращение огня как на суше, так и на море и в небе. Мониторинг же за соблюдением договоренностей предлагается осуществлять международным партнерам.

Напомним, что уже через несколько дней, 2 июня, в Стамбуле пройдет новый раунд российско-украинских переговоров — там Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Глава украинского МИД Андрей Сибига уже заявлял о том, что Украине необходимо ознакомиться с российским вариантом меморандума, чтобы переговоры прошли продуктивно.