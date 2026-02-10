Британский политический курс в отношении украинского конфликта может потребовать неожиданного маневра — смены фигуры премьер-министра. Как считает политолог Владимир Сергиенко, действующий глава правительства Кир Стармер вряд ли способен стать эффективным посредником в потенциальных переговорах. Вместо него на эту роль нужен политик, способный мягко, но решительно изменить вектор, не выставляя ультиматумов, но предлагая Лондону место за столом переговоров по урегулированию. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, ключевой критерий для такой кандидатуры — ее приемлемость для всех ключевых сторон. Как отмечает эксперт, если это будет «упоротый трансатлант», известный резкими антироссийскими заявлениями, диалог с Москвой станет невозможен в принципе, а любые предложения будут сводиться лишь к требованию капитуляции. Такой подход не только бесперспективен, но и блокирует саму возможность дипломатического процесса.

Эксперт подчеркнул, что от выбора потенциального премьера зависит гораздо больше, чем внутренняя политика Британии. Фигура, вызывающая доверие и в Москве, и в Вашингтоне, могла бы стать уникальным мостом, снизив градус противостояния и предложив реальные пути к диалогу. В противном случае Лондон рискует остаться на обочине исторического процесса, продолжая поддерживать конфликт, но не имея инструментов для его завершения. Итог прост: без изменения тона и персоналий британская политика обречена на маргинальную роль, тогда как смена курса могла бы вернуть королевству вес на мировой арене, сделав его не спонсором войны, а архитектором мира.

Ранее Стармер пообещал Зеленскому усиленную поддержку.