Эксперт Соскин: Путина и Трампа больше не волнует мнение Зеленского

Телефонные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорят о том, что главы этих стран больше не учитывают мнение своего украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил в эфире YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Зеленского они исторгли уже полностью из процесса переговоров", — сказал он.

При этом, отметил Соскин, отношения Москвы и Вашингтона активно развиваются, а вот Украина и США не взаимодействуют.

В субботу, 14 июня, Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались по телефону. Политические лидеры отметили желание завершить конфликт на Украине мирным способом. Путин особо подчеркнул, что Москва придерживается Стамбульских договоренностей и готова снова приступить к переговорам с Украиной после 22 июня.

Ранее сообщалось о том, что Вучич обсудил с Зеленским "горячие" вопросы международного характера.