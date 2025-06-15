Эксперт Соскин: Путина и Трампа больше не волнует мнение Зеленского
В Киеве испугались разговора Путина и Трампа
Фото: [pxhere.com]
Телефонные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорят о том, что главы этих стран больше не учитывают мнение своего украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил в эфире YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Зеленского они исторгли уже полностью из процесса переговоров", — сказал он.
При этом, отметил Соскин, отношения Москвы и Вашингтона активно развиваются, а вот Украина и США не взаимодействуют.
В субботу, 14 июня, Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались по телефону. Политические лидеры отметили желание завершить конфликт на Украине мирным способом. Путин особо подчеркнул, что Москва придерживается Стамбульских договоренностей и готова снова приступить к переговорам с Украиной после 22 июня.
Ранее сообщалось о том, что Вучич обсудил с Зеленским "горячие" вопросы международного характера.