Вучич обсудил с Зеленским "горячие" вопросы международного характера

Президент Сербии Александр Вучич обсудил обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Одессе геополитическую ситуацию, экономику и вопросы сотрудничества. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

В среду, 11 июня, Вучич принял участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе, где он призвал к интенсификации переговоров и скорому достижению мира. На полях мероприятия состоялась его встреча с Зеленским.

Стороны обсудили ключевые вопросы современных геополитических вызовов, с которыми сталкивается Европа и весь мир. Также Вучич и Зеленский пообщались на тему экономику и обсудили совместные цели в достижении сильного совместного сотрудничества в различных сферах.

Ранее сообщалось о том, что Вучич предложил восстановить украинские города.