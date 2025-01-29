Эксперт Сосновский раскрыл запрещенную в Германии книгу

По словам журналиста Александра Сосновского, в ФРГ книга «Продажная демократия» находится под запретом по причине того, что в ней раскрываются принципы работы системы «затыкания ртов». Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что издателем указанного произведения является депутат бундестага Ханс-Йорг Мюллер.

По мнению эксперта, для того чтобы получить данную книгу в библиотеке необходимо заполнить специальную анкету. Так, подобную анкету заполняют с целью получения для своего научного изыскания книгу «Майн Кампф*».

Ранее блогер Васильев заявил, что запрет на продажи книг иноагентов сделает их более востребованными.

*входит в Федеральный список экстремистских материалов, распространение которых на территории РФ запрещено.