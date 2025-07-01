По словам военного эксперта Бориса Рожина, Украина, столкнувшись с неудачами на фронте, избрала стратегию, основанную на исторической аналогии с крахом Российской империи при Николае II. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что Киев сознательно затягивает конфликт, делая ставку на комбинированное давление (экономическое, военное, межнациональное). Цель – спровоцировать в России внутренние кризисные явления, которые, как полагают в Киеве, приведут к системному коллапсу по образцу событий начала XX века.

По мнению эксперта, эта стратегия ошибочна: налицо принципиальные отличия современной России от Российской империи. Тем не менее ставка противника делает критически важным сохранение единства и мобилизационной готовности внутри страны.

Он подчеркнул, что преждевременно ослаблять усилия или делить «недобитого врага». Главный урок для России – необходимость максимальной внутренней консолидации для нейтрализации украинского сценария и обеспечения собственной устойчивости.

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