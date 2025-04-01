Эксперт Стефанович назвал невозможным применение ядерного оружия на Украине

Применить ядерное оружие на Украине в ходе боевых действий невозможно, так как это бессмысленно, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Единственный сценарий, когда применение ядерного оружия может быть оправдано, — это эскалация до прямого вооруженного столкновения между Россией и НАТО. Чтобы этого не допустить, осуществлялись некоторые ядерные сигналы.

Стефанович выразил надежду, что все сигналы были услышаны, так как применять ядерное оружие ограниченно очень важно, ведь, скорее всего, пойдет эскалация до более высоких уровней, в результате начнется апокалипсис.

Ранее сообщалось о том, что Суровикин был готов осенью 2022 года применить по Украине ядерное оружие.