NYT: Суровикин был готов осенью 2022 года применить по Украине ядерное оружие

В октябре 2022 года американская разведка перехватила разговор генерала ВС России Суровикина, в котором он якобы говорил о возможном и даже необходимом применении ядерного оружия. По данным New York Times, вероятность такого сценария увеличилась на 50%.

Украинские войска смогли занять западный берег Днепра после того, как российские силы оставили Херсон. Однако дальнейшее продвижение было остановлено из-за нехватки боеприпасов. Именно этот момент, по мнению издания, и хотел использовать российский генерал, чтобы нанести ядерный удар по ВСУ.

«Разведка США в октябре 2022-го подслушала разговор русского генерала Суровикина: он был готов применить Ядерное оружие, чтобы украинцы не пересекали Днепр и не вошли в Крым. После этого вероятность применения ЯО резко возросла с 5-10% до 50%», — пишет NYT.

В этот период у ВС РФ, возможно, был бы шанс нанести решающий удар по украинским боевикам, но этого не произошло. Вскоре после этого Суровикин был отозван с фронта и заменен в рамках ротации командования, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что названа цель заявлений Макрона о размещении истребителей с ядерными боеголовками.