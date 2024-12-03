Зеленский признает трудности ВСУ и возможные территориальные компромиссы. Об этом в беседе с Инфо24 заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии проблем с численностью и ресурсами Вооруженных сил Украины, что может привести к необходимости территориальных уступок в конфликте. Эксперт Матвийчук предполагает, что администрация Дональда Трампа готова предложить Зеленскому определенные условия, чтобы сохранить то, «что осталось».

В условиях нарастающего давления Зеленский, вероятно, предпримет некоторые шаги для защиты своей репутации, включая возможную отставку главнокомандующего украинской армией Александра Сырского. Кроме того, президент уже назначил нового командующего Сухопутными войсками и сменил заместителя главкома ВСУ.

Ранее Захарова отреагировала на слова Зеленского, пославшего Россию «на три буквы».