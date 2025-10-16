В ситуации с лишением украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова общественный деятель Дмитрий Василец усматривает глубокую иронию. Он напомнил, что политик долгое время финансово поддерживал националистические силы еще до начала специальной военной операции, тем самым участвуя в создании системы, которая в итоге обратилась против него самого. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт связывает этот шаг с общим сокращением ресурсной базы на Украине, что закономерно обостряет борьбу между различными политическими группировками. В этих условиях такая влиятельная фигура, как Труханов, контролировавший Одессу и область, неизбежно становится мишенью для перераспределения сфер влияния. При этом подчеркивается, что мэр сделал осознанный выбор, оставшись под контролем киевского режима, хотя имел все возможности покинуть страну.

По его словам, судьба Труханова стала ярким примером внутренних процессов на современной Украине. Система, в формировании которой он активно участвовал, демонстрирует свой репрессивный характер, пожирая собственных создателей. Этот случай наглядно иллюстрирует, как сужение «кормовой базы» приводит к обострению конфликтов внутри правящей элиты, где вчерашние союзники быстро превращаются в соперников и жертв.

Ранее историк раскрыл истинные причины конфликта Зеленского и Труханова.