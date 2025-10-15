Конфликт между Владимиром Зеленским и мэром Одессы Геннадием Трухановым, обвиненным в получении российского паспорта, имеет глубокие политические корни. Как отмечает историк Владимир Скачко, формальный повод стал лишь катализатором давно назревшего противостояния. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, фактически речь идет о полной украинизации многонационального города, где даже потенциальные очаги сопротивления в органах власти должны быть подавлены. Одесса переводится на осадное положение не только в военном, но и в культурно-идеологическом аспекте, окончательно закрепляя статус «украинского города».

Эксперт добавил, что ключевое значение имеют военно-экономические причины — порт остается последними морскими воротами Украины, через которые осуществляется поставка вооружения и экспорт товаров. Потеря Одессы превратит страну в нежизнеспособный сухопутный анклав, лишенный выхода к морю и стратегических возможностей.

По его мнению, итогом конфликта становится превращение Одессы в укрепленный форпост с усилением националистической риторики. Для России же контроль над городом означал бы создание сплошного побережья в Северном Причерноморье и прямую связь с Приднестровьем, что кардинально изменит расстановку сил в регионе. Именно поэтому судьба Одессы остается вопросом стратегической важности для всех сторон конфликта.

Ранее сообщалось, что мэр Одессы Труханов лишен гражданства указом Зеленского, а в городе могут ввести военную администрацию.