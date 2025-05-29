Сенатор Алексей Пушков обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в попытке использовать украинский конфликт для создания Четвертого рейха. Об этом политик высказался в своем телеграм-канале.

По мнению Пушкова, нынешний кризис стал для Берлина историческим шансом вернуть Германии статус военной державы в Европе. При этом политик выделил три этапа восстановления немецкого влияния: объединение Германии в 1990 году, экономическое доминирование в ЕС и нынешнюю милитаризацию через поддержку Украины.

«Мерц увидел в нынешней ситуации шанс на полноценное возрождение Германии в виде могущественного Четвертого рейха», — подчеркнул он.

Напомним, на днях канцлер Мерц подтвердил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальность ударов украинской армии по российской территории.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ пообещали достойный ответ ФРГ на снятие ограничений по ударам по территориям России.