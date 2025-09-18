Феномен поддержки России среди части украинских граждан продолжает вызывать активные дискуссии в экспертном сообществе. Общественный деятель Дмитрий Василец предложил неожиданный ракурс понимания этого явления, связав его с методами мобилизации на Украине. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, многие украинцы сталкиваются с принудительным призывом со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК), что заставляет их пересматривать свое отношение к происходящему. Жесткие методы работы военкоматов, по мнению Васильца, становятся для населения более убедительным аргументом, чем официальная риторика западных политиков.

Эксперт добавил, что этот принудительный характер мобилизации создает резкий контраст с добровольным выбором тех, кто отправляется в Россию. Многие украинцы сознательно предпочитают службу в ВС РФ, поскольку видят в этом возможность избежать насильственного призыва и получить достойное отношение. Следствием такой ситуации становится рост числа украинцев, готовых сотрудничать с Россией несмотря на официальную позицию Киева. Это свидетельствует о глубоком расколе внутри украинского общества и недоверии к методам, применяемым властями.

По его мнению, в итоге складывается парадоксальная ситуация: действия официального Киева и его западных партнеров приводят к результатам, противоположным заявленным целям. Вместо консолидации населения происходит его поляризация, а методы принуждения лишь усиливают симпатии к альтернативным вариантам, которые предлагаются Россией.

